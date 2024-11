Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Trieste si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori piuttosto freschi, con minime che si aggireranno intorno ai 6°C e massime che raggiungeranno i 13,7°C. La presenza di un vento moderato proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno toccare i 29,9 km/h, contribuirà a rendere l’aria frizzante, aumentando la sensazione di freddo.

Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 6,4°C, mantenendosi su valori freschi e con un cielo completamente sereno. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,2°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole per le attività all’aperto. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 47%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 13,7°C intorno alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 13°C nel primo pomeriggio. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che inizierà a farsi notare verso le ore 17:00. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con intensità che varierà tra 12 e 15 km/h.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 5,9°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima fresco e sereno, con un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Si consiglia di approfittare della giornata di Lunedì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile peggioramento nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +4° Assenti 14.7 ENE max 27.9 Grecale 68 % 1025 hPa 4 cielo sereno +6.4° perc. +3.4° Assenti 15 ENE max 29 Grecale 70 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6.7° perc. +3.8° Assenti 15 ENE max 29.9 Grecale 69 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.2° perc. +10.7° Assenti 15.8 ENE max 28.9 Grecale 47 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.7° perc. +12.3° Assenti 13 ENE max 22.7 Grecale 43 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.9° perc. +6.9° Assenti 12.9 ENE max 20.8 Grecale 64 % 1024 hPa 19 nubi sparse +6.9° perc. +4.4° Assenti 12.8 ENE max 19.4 Grecale 72 % 1024 hPa 22 nubi sparse +6.1° perc. +3.4° Assenti 12.9 ENE max 20.1 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:35

