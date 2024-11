Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C e 7,7°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 76% e l’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1030hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 10°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’84%, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 9,1°C e i 9,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, con intensità che varierà da 2,7km/h a 5,4km/h. Anche l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 8,5°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo valori prossimi all’88%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024hPa, con venti leggeri che non supereranno i 4,7km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni meteo simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità alta potrebbe rendere l’aria più pesante. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima piuttosto stabile, ma con scarse possibilità di sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.7 S max 3.7 Ostro 77 % 1031 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 4 S max 6.1 Ostro 80 % 1030 hPa 7 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 4 SSO max 7.6 Libeccio 82 % 1030 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +8.9° Assenti 6 SO max 12.6 Libeccio 76 % 1028 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +9.7° Assenti 5.3 OSO max 12.7 Libeccio 75 % 1026 hPa 16 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.7 O max 4.9 Ponente 83 % 1025 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 2 OSO max 4.2 Libeccio 85 % 1025 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 1.4 O max 3 Ponente 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.