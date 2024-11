Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Trieste si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte del giorno senza nuvole significative. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 12,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h in serata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno al 72%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a circa 4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e il vento si manterrà su una brezza leggera, con velocità di circa 13,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 77%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 10,6°C entro le 10:00. Il vento sarà moderato, con una velocità che si attesterà intorno ai 9,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 50%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il massimo di 12,3°C alle 13:00. Le condizioni di cielo rimarranno sereni, favorendo una piacevole sensazione di tepore. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima fresco ma gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,3°C, mentre il vento diventerà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità in serata. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori variazioni, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.1° perc. +0.9° Assenti 13.4 ENE max 21.1 Grecale 77 % 1025 hPa 4 poche nuvole +3.8° perc. +0.6° Assenti 12.7 ENE max 17.4 Grecale 77 % 1025 hPa 7 cielo sereno +4.4° perc. +1.7° Assenti 11.2 ENE max 15.9 Grecale 73 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.6° perc. +9° Assenti 9.8 ENE max 13.2 Grecale 50 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.3° perc. +10.8° Assenti 6.9 ENE max 9.3 Grecale 45 % 1023 hPa 16 cielo sereno +7.9° perc. +6.1° Assenti 10.3 ENE max 13.2 Grecale 65 % 1023 hPa 19 cielo coperto +6.3° perc. +3.8° Assenti 12.7 ENE max 19.2 Grecale 72 % 1023 hPa 22 cielo coperto +6.2° perc. +3.4° Assenti 13.7 ENE max 25.1 Grecale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:33

