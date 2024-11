Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio fresco e sereno, che si trasformerà in un pomeriggio più nuvoloso e una serata completamente coperta. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse che si presenteranno occasionalmente. La temperatura si attesterà intorno ai +2,8°C, con una temperatura percepita di +1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +9,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale di 42% di nubi sparse. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una velocità di circa 4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno attorno ai 6,5°C. La percentuale di nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 39%. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità ridotta, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 5,5°C, con una temperatura percepita di +4,5°C. La velocità del vento rimarrà leggera, ma costante, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una maggiore probabilità di pioggia, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni del tempo per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.7° perc. +0.9° prob. 13 % 6.6 ESE max 6.9 Scirocco 78 % 1019 hPa 4 cielo sereno +2.7° perc. +2.7° prob. 9 % 4.6 ESE max 5.2 Scirocco 81 % 1021 hPa 7 poche nuvole +3.3° perc. +1.6° Assenti 6.7 ESE max 7.4 Scirocco 82 % 1025 hPa 10 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.1 E max 5.2 Levante 62 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.9° perc. +8.4° Assenti 5.4 SO max 6.5 Libeccio 54 % 1028 hPa 16 poche nuvole +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.8 SE max 6.6 Scirocco 73 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5.1° perc. +3.8° Assenti 6 SE max 8.5 Scirocco 80 % 1032 hPa 22 cielo coperto +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.6 SE max 6.2 Scirocco 81 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:25

