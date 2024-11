Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Trieste si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, che influenzerà le temperature e l’umidità, mantenendo un clima piuttosto umido e fresco. Le temperature si attesteranno attorno ai 10°C, con valori percepiti leggermente inferiori a causa del vento.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 9°C, con cielo coperto e una leggera brezza da Ovest-Sud Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente; il cielo continuerà a essere coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 10°C. La pioggia leggera si farà sentire intorno alle 11:00, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si attesteranno attorno ai 11°C, con cielo ancora coperto e una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 30-40%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con venti leggeri provenienti da Est e Nord Est. Le precipitazioni si intensificheranno nel tardo pomeriggio e in serata, con piogge che potrebbero variare da leggere a moderate, portando accumuli di circa 1,05 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con un’umidità che toccherà punte del 94%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Si prevede che il clima rimanga fresco e umido, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.1 OSO max 5.8 Libeccio 88 % 1023 hPa 4 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 1.2 ESE max 2.3 Scirocco 89 % 1022 hPa 7 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 ESE max 5.4 Scirocco 88 % 1022 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +9.9° Assenti 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 86 % 1023 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +10° prob. 37 % 3.5 NNE max 4.8 Grecale 89 % 1022 hPa 16 cielo coperto +11° perc. +10.5° prob. 27 % 4.7 E max 5.4 Levante 88 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +11.1° perc. +10.6° 0.25 mm 4.1 ENE max 5 Grecale 91 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +10.9° perc. +10.4° 0.41 mm 6 ENE max 7.9 Grecale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:23

