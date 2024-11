Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nubi sparse. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. Nonostante la maggiore copertura nuvolosa, non si prevedono piogge significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 13°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza vivace da est contribuirà a mantenere un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trieste mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche pioggia leggera nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 5 E max 4.9 Levante 84 % 1023 hPa 4 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 6 E max 5.7 Levante 85 % 1022 hPa 7 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 5.6 ENE max 5.8 Grecale 79 % 1023 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° Assenti 4 NE max 8.9 Grecale 60 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.3 NE max 16.7 Grecale 60 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° Assenti 10.4 NE max 19.8 Grecale 79 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 12.2 ENE max 21.7 Grecale 82 % 1025 hPa 22 poche nuvole +13.5° perc. +13° Assenti 13.9 ENE max 24.4 Grecale 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:46

