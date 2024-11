Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti durante il giorno, con massime che raggiungeranno i 17°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente da est-nord-est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 8°C, a causa di una leggera brezza proveniente da est-nord-est, con velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 16°C, grazie a una leggera brezza che non supererà i 5 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 49%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, si prevederà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole sparse nel cielo. La ventilazione sarà sempre leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 10°C entro le 21:00, con una temperatura percepita di circa 9°C. La ventilazione rimarrà leggera, ma l’umidità salirà fino al 79%, mantenendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 8 Novembre a Trieste evidenziano una giornata inizialmente serena e mite, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera complessivamente gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.4° perc. +8.2° Assenti 8.7 ENE max 8.9 Grecale 76 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9° perc. +7.7° Assenti 8.7 ENE max 9 Grecale 76 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.6 ENE max 9.3 Grecale 73 % 1030 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.4° Assenti 4.4 ENE max 6.3 Grecale 53 % 1029 hPa 13 poche nuvole +17.1° perc. +16.2° Assenti 2.5 NNE max 6 Grecale 50 % 1028 hPa 16 poche nuvole +12.8° perc. +11.9° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 70 % 1029 hPa 19 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 8.8 ENE max 9.4 Grecale 77 % 1029 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.2 ENE max 9.7 Grecale 79 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:38

