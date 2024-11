Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. Verso la sera, si prevede un incremento delle precipitazioni, che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a una velocità di 11,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una velocità media di 12 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 57%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà cielo coperto e le temperature che scenderanno a circa 16,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 74%, e la probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con la previsione di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 15°C, e la copertura nuvolosa sarà al 31%. La pioggia si presenterà in modo intermittente, con accumuli di circa 0,48 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un inizio di settimana che potrebbe continuare a presentare condizioni di instabilità. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma con un aumento della probabilità di pioggia, specialmente nelle ore serali. Gli utenti dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 12.1 NO max 19.8 Maestrale 85 % 1021 hPa 5 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 10.6 ONO max 16.6 Maestrale 86 % 1020 hPa 8 poche nuvole +16° perc. +15.5° prob. 12 % 13.1 ONO max 16.1 Maestrale 70 % 1020 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° prob. 19 % 12 NNO max 13.2 Maestrale 58 % 1020 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° prob. 23 % 12.8 NNO max 13.3 Maestrale 58 % 1019 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° prob. 36 % 12.6 NNO max 17.9 Maestrale 68 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.4° perc. +14.9° 0.39 mm 10.9 N max 18.7 Tramontana 74 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.48 mm 10.3 NNO max 17.6 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.