Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da venti sostenuti. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,2°C nel corso della giornata. Tuttavia, la sensazione di freddo potrebbe essere accentuata a causa della forte intensità del vento, che potrebbe superare i 60 km/h in alcune fasce orarie. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la giornata asciutta, ma il clima ventoso potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto già dalle prime ore. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con velocità che potranno superare i 25 km/h. L’umidità si ridurrà, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che toccheranno il picco di 20,2°C. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con punte che potranno arrivare fino a 60 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa del vento, che porterà a una temperatura percepita di circa 18°C.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il vento continuerà a soffiare in modo sostenuto, con raffiche che potrebbero raggiungere i 84 km/h, creando condizioni di burrasca. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà attorno al 47%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e venti forti. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con un possibile aumento delle schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi intende svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 17.3 SSO max 37.2 Libeccio 68 % 1009 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 20.2 SSO max 44.2 Libeccio 67 % 1008 hPa 8 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° Assenti 24.6 SSO max 49.8 Libeccio 59 % 1007 hPa 11 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° Assenti 28.4 SO max 55.8 Libeccio 55 % 1004 hPa 14 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° Assenti 26.2 SO max 52 Libeccio 50 % 1002 hPa 17 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° prob. 1 % 34.3 SO max 61.1 Libeccio 54 % 1001 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 38.4 OSO max 75.8 Libeccio 51 % 999 hPa 23 cielo coperto +17.4° perc. +16.5° prob. 2 % 31.1 O max 62.2 Ponente 53 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:28

