Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 15,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno al 63%.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 10°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con intensità che varierà tra 4,3 km/h e 5,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 50%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno il picco di 15,7°C alle ore 13:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Triggiano suggeriscono una giornata inizialmente serena e mite, con un cambiamento verso condizioni più nuvolose in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a un clima più fresco e potenzialmente piovoso.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Triggiano

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.2° Assenti 7.3 OSO max 9 Libeccio 77 % 1019 hPa 5 poche nuvole +10.7° perc. +9.8° Assenti 5.7 OSO max 5.7 Libeccio 74 % 1019 hPa 8 nubi sparse +12.8° perc. +11.8° Assenti 5 SO max 5.3 Libeccio 63 % 1019 hPa 11 nubi sparse +15.4° perc. +14.3° Assenti 4.3 NNO max 6 Maestrale 50 % 1017 hPa 14 cielo sereno +15.5° perc. +14.4° Assenti 6 NNE max 4.5 Grecale 50 % 1016 hPa 17 cielo sereno +13.5° perc. +12.5° Assenti 7.4 ESE max 10 Scirocco 64 % 1016 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 8.1 S max 12.3 Ostro 62 % 1016 hPa 23 cielo coperto +12.7° perc. +11.6° Assenti 9.6 SSO max 16.7 Libeccio 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:30

