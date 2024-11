Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 26 Novembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,6°C e i 17,1°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si attesterà intorno al 60%, con pressioni atmosferiche stabili attorno ai 1022-1025 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 10,6°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 23%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 3,6 km/h e i 11 km/h, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14-15°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con una leggera intensificazione dei venti che potrebbero raggiungere i 7,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno l’umidità a livelli superiori al 60%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Triggiano indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nella sera di Martedì, che potrebbe preludere a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.8° perc. +9.1° Assenti 11.9 S max 22.1 Ostro 47 % 1024 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +9.1° Assenti 9.9 S max 18.4 Ostro 51 % 1024 hPa 8 nubi sparse +13° perc. +11.6° Assenti 10.4 S max 16.6 Ostro 49 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.7° perc. +15.6° Assenti 3.7 SSO max 7.4 Libeccio 45 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.7° perc. +15.7° Assenti 6.2 ENE max 6.9 Grecale 50 % 1022 hPa 17 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 4.7 SE max 7 Scirocco 60 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 3.5 SSO max 4.3 Libeccio 62 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° Assenti 3.6 O max 4.6 Ponente 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:25

