Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa ridotta. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, mentre la sera si prevede un lieve abbassamento, con valori che scenderanno a circa 14°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una temperatura di 13,3°C alle 00:00 e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa. Le condizioni di nubi sparse continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12,6°C alle 05:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, e si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, passando a poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,5°C alle 12:00. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria più gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le condizioni di poche nuvole continueranno a dominare il cielo, favorendo un’ottima visibilità. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra la media stagionale, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. Le condizioni di poche nuvole garantiranno un cielo sereno, ideale per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere soggetto a variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 2.6 SO max 4 Libeccio 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 4.1 SSO max 4.1 Libeccio 79 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.5° perc. +13.8° Assenti 1.8 S max 2.9 Ostro 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 2.3 ENE max 3.9 Grecale 62 % 1023 hPa 14 poche nuvole +17.4° perc. +16.8° Assenti 7.3 E max 6.4 Levante 62 % 1022 hPa 17 poche nuvole +15.1° perc. +14.5° Assenti 10.3 SE max 14.7 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 11.3 S max 21 Ostro 73 % 1024 hPa 23 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 10.1 SSO max 18.7 Libeccio 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.