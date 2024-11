Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Udine si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 9,3°C in serata, mentre la minima si attesterà intorno ai 6,6°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da Nord-Est, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 7,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 6,6°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4 km/h.

Nella mattina, la situazione rimarrà invariata, con cielo coperto e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa 8,4°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà alta e non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare debolmente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 8,6°C, con una leggera brezza che potrà rendere l’aria più fresca. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 20%. L’umidità si manterrà attorno all’83%.

Arrivando alla sera, le temperature continueranno a salire leggermente, raggiungendo i 9°C. Il cielo rimarrà coperto e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni rimarranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto e le temperature si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni meteorologiche, poiché l’umidità elevata e i venti leggeri potrebbero influenzare la percezione del freddo. Domani, ci si aspetta una situazione simile, mentre dopodomani potrebbero esserci lievi miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.7 ENE max 3.2 Grecale 83 % 1023 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.6 ENE max 3.6 Grecale 83 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 83 % 1023 hPa 10 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.3 NNE max 4.2 Grecale 81 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 20 % 4.2 NE max 4.3 Grecale 83 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.7° perc. +8.1° prob. 8 % 5.7 NNE max 5.4 Grecale 83 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 28 % 3.9 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1024 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 35 % 4.6 NNE max 4.4 Grecale 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.