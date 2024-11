Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Udine si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da sporadiche piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +4,4°C e +11°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 3,2 km/h e 12,8 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che, seppur contenuta, non sarà da sottovalutare.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature stabili attorno ai +8,7°C. La presenza di pioggia leggera si farà sentire intorno alle 03:00, con una leggera intensità di 0,14 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 41% nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno tra +8,6°C e +9,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 73% alle 07:00 e mantenendosi sopra il 60% fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature toccheranno un massimo di +11°C intorno alle 13:00. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, ma non assenti, con una probabilità che si attesterà attorno al 21%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +4,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si stabilizzerà attorno al 3%. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e da piogge leggere, con temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.5 E max 5 Levante 90 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.2° prob. 41 % 5.6 ENE max 9 Grecale 90 % 994 hPa 7 cielo coperto +8.6° perc. +7.9° prob. 73 % 6.2 S max 10.5 Ostro 91 % 995 hPa 10 pioggia leggera +9° perc. +7.9° 0.37 mm 7.5 N max 11.4 Tramontana 86 % 995 hPa 13 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 21 % 10.2 NE max 17.1 Grecale 70 % 995 hPa 16 cielo coperto +7.7° perc. +5.7° prob. 35 % 11.2 ENE max 20.8 Grecale 79 % 998 hPa 19 cielo coperto +6.1° perc. +4.9° prob. 3 % 6.4 ESE max 13.8 Scirocco 80 % 1002 hPa 22 cielo coperto +4.8° perc. +3.9° prob. 3 % 4.9 NE max 6.2 Grecale 77 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:28

