Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione verso la sera. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 6,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81-83%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 9,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’81%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 10°C. La percezione del freddo sarà simile a quella della notte, e i venti leggeri contribuiranno a mantenere un clima fresco. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 49%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 10,4°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma si prevede una leggera apertura del cielo verso la sera. I venti continueranno a essere deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più fresca.

La sera porterà una graduale diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 8,2°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, offrendo una leggera tregua rispetto alla copertura totale della giornata. L’umidità rimarrà elevata, ma la probabilità di pioggia sarà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature stabili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi tranquilla dal punto di vista meteorologico, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.7° perc. +9.4° Assenti 5.2 NE max 5.1 Grecale 80 % 1023 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.1° prob. 8 % 6.3 NNE max 6.6 Grecale 80 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 28 % 4.6 NNE max 5.2 Grecale 80 % 1024 hPa 10 cielo coperto +10° perc. +9.3° prob. 42 % 6.4 NE max 7 Grecale 82 % 1024 hPa 13 cielo coperto +10.3° perc. +9.5° prob. 32 % 5.2 NE max 5.9 Grecale 82 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10° perc. +9.2° prob. 23 % 3 NE max 3.5 Grecale 83 % 1024 hPa 19 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 81 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.7 NNE max 3.5 Grecale 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:24

