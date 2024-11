Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Udine si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un lieve aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,1°C e i 12,3°C durante la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, Udine si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 5,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%. Il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 8,5 km/h, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e l’umidità scenderà fino al 50%. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata di circa 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 14%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 4,6 km/h.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo di Udine. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 5,6°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est a una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che la settimana proseguirà con un clima generalmente stabile, rendendo possibile godere di piacevoli giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5° perc. +3.1° Assenti 8.2 NNE max 7.8 Grecale 70 % 1025 hPa 4 cielo sereno +4.8° perc. +2.9° Assenti 8 NNE max 7.2 Grecale 70 % 1024 hPa 7 cielo sereno +5.5° perc. +3.7° Assenti 7.8 NNE max 7.3 Grecale 67 % 1024 hPa 10 cielo sereno +11.4° perc. +9.9° Assenti 1 S max 1.8 Ostro 51 % 1023 hPa 13 poche nuvole +12.2° perc. +10.9° Assenti 4.6 SO max 3.7 Libeccio 51 % 1021 hPa 16 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 2.1 NO max 2.9 Maestrale 68 % 1021 hPa 19 nubi sparse +6.7° perc. +6.1° Assenti 4.9 NE max 4.6 Grecale 75 % 1020 hPa 22 nubi sparse +5.9° perc. +4.9° Assenti 5.4 NE max 5.3 Grecale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:31

