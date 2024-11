Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Udine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,9°C e un’umidità che raggiungerà il 69%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nel dettaglio, durante la notte si registrerà una copertura nuvolosa del 97%, con temperature che varieranno leggermente, mantenendosi tra i 5,5°C e i 5,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,4 km/h e i 9,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 9,8°C entro le 10:00. La velocità del vento si attenuerà ulteriormente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 5,4 km/h. L’umidità, invece, inizierà a scendere, portandosi al 52% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 11,1°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che non supererà i 4,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 4,4°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno intorno agli 8,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno fresche. Domani, ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.8° perc. +4.2° Assenti 7.6 NE max 12.7 Grecale 70 % 1023 hPa 4 cielo coperto +5.7° perc. +3.9° Assenti 8.4 NE max 12.9 Grecale 70 % 1022 hPa 7 cielo coperto +5.5° perc. +3.6° Assenti 8.4 NE max 11.5 Grecale 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.4 ENE max 8.7 Grecale 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +11.1° perc. +9.6° Assenti 4.6 SSE max 5.1 Scirocco 49 % 1021 hPa 16 poche nuvole +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.3 ESE max 2.4 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo sereno +5.6° perc. +3.9° Assenti 7.7 NE max 7.5 Grecale 70 % 1023 hPa 22 cielo sereno +4.6° perc. +2.6° Assenti 8.2 NE max 8 Grecale 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:33

