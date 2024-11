Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Udine si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature relativamente miti. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà totale per l’intera giornata, con valori di temperatura che si manterranno attorno ai 10°C. La situazione meteorologica sarà stabile, senza precipitazioni significative, e i venti si presenteranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C intorno alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76-80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera flessione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9-10°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti si presenteranno ancora deboli, con una leggera intensificazione verso le ore centrali della giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 83%.

La sera porterà con sé temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si aggireranno intorno ai 9°C. La nuvolosità continuerà a essere totale, e i venti rimarranno deboli, contribuendo a un clima tranquillo e senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, senza significative perturbazioni, rendendo il clima piuttosto uniforme. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.8° perc. +7.8° Assenti 7.2 NE max 6.9 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 10 % 4.5 N max 4.4 Tramontana 79 % 1012 hPa 7 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 18 % 0.9 NE max 1.1 Grecale 80 % 1012 hPa 10 cielo coperto +10.4° perc. +9.6° prob. 8 % 1.5 S max 1.9 Ostro 79 % 1011 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 10 % 2.2 SSO max 2.2 Libeccio 78 % 1008 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 7 % 2.9 O max 3.3 Ponente 82 % 1007 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 4 % 0.9 OSO max 1.8 Libeccio 81 % 1006 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 8 % 2.5 SSE max 2.7 Scirocco 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:29

