Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Udine si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con una graduale attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +8,6°C al mattino fino a un massimo di +15,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 52% e il 75% durante la giornata.

Nella notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 72%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai +9,3°C alle 07:00 e raggiungeranno i +12,7°C entro le 09:00. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 59%. Il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di +15,7°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +11,3°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, favorendo momenti di sole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che scenderanno fino a +9,1°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà attorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Udine indicano un Sabato caratterizzato da un inizio nuvoloso, seguito da un progressivo miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni più soleggiate. Pertanto, si consiglia di approfittare delle ore pomeridiane per attività all’aperto, mentre le prime ore della giornata potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.1° Assenti 7.2 NE max 6.8 Grecale 72 % 1028 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +7.9° Assenti 6.5 NE max 6.1 Grecale 71 % 1028 hPa 7 cielo coperto +9.3° perc. +8.6° Assenti 6.4 NE max 6.5 Grecale 70 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 1.4 NNE max 3 Grecale 55 % 1026 hPa 13 nubi sparse +15.7° perc. +14.7° Assenti 1.7 O max 2.7 Ponente 52 % 1025 hPa 16 nubi sparse +11.9° perc. +10.9° Assenti 5 NNO max 5.3 Maestrale 69 % 1025 hPa 19 poche nuvole +10.4° perc. +9.4° Assenti 7.8 NE max 7.5 Grecale 75 % 1025 hPa 22 poche nuvole +9.4° perc. +8.3° Assenti 8 NNE max 7.5 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.