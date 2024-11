Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso con una copertura del 32%. Le temperature si aggireranno intorno ai +3,9°C, con un’umidità del 71%. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 97%, con temperature che raggiungeranno +5,4°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C. Martedì 26 Novembre, si prevede pioggia leggera nel pomeriggio, con temperature intorno agli 8,3°C. Mercoledì 27 Novembre, le condizioni meteo saranno simili, con pioggia e temperature di circa 8,2°C. Giovedì 28 Novembre, ci sarà un miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che raggiungeranno 8,4°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si attesterà intorno ai +3,9°C, con una temperatura percepita di +2,3°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 71%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1032 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura salirà leggermente, arrivando a +4,2°C alle 01:00 e poi a +5,4°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,9 km/h e 5,3 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,6°C. La velocità del vento sarà di circa 4,7 km/h, con un’umidità che si attesterà intorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il pomeriggio asciutto.

Infine, nella sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sui 6,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 98%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a 1,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’82%.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà sui +6,3°C, con una temperatura percepita di +6,3°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, proveniente da Nord Est, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. La pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +8,2°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 4,9 km/h alle 06:00. L’umidità si attesterà attorno all’85%, con una probabilità di pioggia che inizierà a farsi sentire.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera a partire dalle 15:00, con una temperatura che si manterrà attorno agli 8,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità salirà al 87%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 8,4°C. La velocità del vento sarà di 11,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’86%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,36 mm.

Mercoledì 27 Novembre

La notte di Mercoledì 27 Novembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui +8,2°C, con una temperatura percepita di +6,1°C. La velocità del vento sarà di 12,1 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 25,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8,7°C. La velocità del vento si manterrà sui 9,5 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere coperte, con temperature che si attesteranno sui 9,8°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno all’78%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 7,8°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si attesterà sui +6,3°C, con una temperatura percepita di +5,1°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. Le temperature saliranno a +7,2°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 82%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno gli 8,4°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevedono piogge leggere, mentre Giovedì si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo più parzialmente nuvoloso. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi desidera il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

