Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Varese si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno durante il giorno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 16,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,2 km/h e i 6 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80% durante le ore serali. Queste condizioni favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +9,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 15,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 75%. La velocità del vento sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 16,2°C alle 13:00. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 57%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’87%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per godere di attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre si attende un possibile cambiamento solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.1° perc. +9.3° Assenti 5.7 N max 5.7 Tramontana 81 % 1026 hPa 4 cielo sereno +9.5° perc. +8.9° Assenti 6 N max 5.9 Tramontana 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.4 N max 5.8 Tramontana 75 % 1026 hPa 10 nubi sparse +14.5° perc. +13.5° Assenti 1.4 SSO max 0.8 Libeccio 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 4.1 S max 3.4 Ostro 57 % 1024 hPa 16 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 2 SSO max 2.3 Libeccio 73 % 1024 hPa 19 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 83 % 1025 hPa 22 poche nuvole +10.4° perc. +9.7° Assenti 4.5 NNE max 4.2 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.