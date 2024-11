Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Varese si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima asciutto, senza precipitazioni, e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 4°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a scendere fino a 3,6°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 7%, garantendo un cielo limpido e sereno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la mattina, il termometro inizierà a salire, raggiungendo i 10°C intorno alle 11:00. Le condizioni di meteo continueranno a rimanere stabili, con un cielo sereno e una leggera brezza che renderà l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 11°C alle 13:00 per poi scendere leggermente a 9,5°C alle 15:00. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a prevalere. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5°C. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo continueranno a essere stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, ma non ci si aspetta un impatto significativo sul comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese indicano un Sabato 16 Novembre caratterizzato da un clima sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.3° perc. +3.4° Assenti 4.9 N max 4.5 Tramontana 72 % 1026 hPa 4 cielo sereno +3.8° perc. +3.8° Assenti 4.6 N max 4.4 Tramontana 73 % 1026 hPa 7 cielo sereno +3.8° perc. +2.5° Assenti 5.5 N max 5.5 Tramontana 70 % 1026 hPa 10 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 1.6 O max 2.3 Ponente 51 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.1° perc. +9.5° Assenti 4.5 SSO max 3.1 Libeccio 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 O max 2.5 Ponente 67 % 1021 hPa 19 cielo sereno +6.1° perc. +5.3° Assenti 4.9 N max 4.7 Tramontana 75 % 1020 hPa 22 cielo sereno +5.3° perc. +5.3° Assenti 4.5 N max 4.3 Tramontana 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:49

