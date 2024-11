Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 23 Novembre, Varese si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freddi, oscillando tra i -2,8°C al mattino e i +5,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,3 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni assente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene le temperature richiedano un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a -2,6°C. La percezione del freddo sarà accentuata, con valori che toccheranno i -6,6°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da nord. L’umidità sarà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera formazione di nubi sparse. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +1,5°C entro le 09:00. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’aria più frizzante, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature massime toccheranno i +5,8°C alle 13:00, mentre la percezione del freddo sarà più marcata, con valori che scenderanno a +1,1°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno nuovamente, raggiungendo i -0,9°C alle 23:00. L’umidità aumenterà fino al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1034 hPa. Le condizioni di vento rimarranno leggere, rendendo la serata piuttosto fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Varese mostrano un trend di temperature in lieve aumento, ma con un clima generalmente freddo e nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a temperature rigide e di approfittare delle ore di sole durante il giorno, prima che il maltempo possa fare il suo ingresso nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno -2.5° perc. -6.5° Assenti 10.6 NNO max 18.9 Maestrale 74 % 1023 hPa 4 cielo sereno -2.6° perc. -6.6° Assenti 11 N max 19.7 Tramontana 74 % 1025 hPa 7 cielo sereno -2.7° perc. -6.2° Assenti 8.8 N max 14.3 Tramontana 72 % 1027 hPa 10 nubi sparse +3.4° perc. +3.4° Assenti 4.2 N max 7.4 Tramontana 51 % 1028 hPa 13 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 1.5 ONO max 3 Maestrale 48 % 1028 hPa 16 nubi sparse +1.6° perc. +1.6° Assenti 3.6 NNO max 3.5 Maestrale 73 % 1030 hPa 19 cielo coperto +0.3° perc. -2° Assenti 7 N max 8.8 Tramontana 77 % 1033 hPa 22 nubi sparse -0.7° perc. -3.5° Assenti 8 N max 11.1 Tramontana 72 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:44

