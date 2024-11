Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Varese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alla notte e alla mattina. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 14,9°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si ridurranno nel pomeriggio, lasciando spazio a un cielo sereno in serata.

Durante la notte, Varese si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 8,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e il vento soffierà da nord a una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 71%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a 11,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 61%, e il vento continuerà a soffiare da nord, ma con intensità ridotta. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 52%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 14,9°C alle 12:00 e mantenendosi stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, arrivando al 34%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità attorno ai 4,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, Varese godrà di un cielo sereno, con temperature che scenderanno a circa 9,6°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. Il vento continuerà a soffiare da nord-nord est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Varese si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni serene, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.9° perc. +7.1° Assenti 5.9 N max 5.3 Tramontana 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +7.5° perc. +6.4° Assenti 6.5 N max 6.6 Tramontana 64 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.5° perc. +6.6° Assenti 6.1 N max 6.2 Tramontana 63 % 1024 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12° Assenti 1 E max 2.6 Levante 47 % 1022 hPa 13 nubi sparse +14.9° perc. +13.6° Assenti 4.5 S max 4 Ostro 44 % 1021 hPa 16 nubi sparse +11.3° perc. +10° Assenti 0.3 NE max 0.8 Grecale 59 % 1022 hPa 19 cielo sereno +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.4 NNE max 4.9 Grecale 68 % 1023 hPa 22 cielo sereno +8.6° perc. +7.9° Assenti 5.7 NNE max 5.3 Grecale 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:55

