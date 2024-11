Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Varese per Giovedì 14 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, specialmente durante le ore centrali, mentre la temperatura si attesterà intorno ai 10°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a +5,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 65%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nord Est, con una velocità di circa 3,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +9,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 2%, e l’umidità si ridurrà al 52%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 3 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di 10,5°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 6%, e l’umidità si manterrà su valori moderati. Anche in questo periodo, i venti saranno leggeri, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le temperature fresche della notte richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.8 NNE max 4.6 Grecale 77 % 1022 hPa 4 nubi sparse +4.9° perc. +4.9° Assenti 3.9 N max 3.6 Tramontana 79 % 1024 hPa 7 cielo sereno +4° perc. +2.5° Assenti 6.3 N max 7.6 Tramontana 75 % 1024 hPa 10 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.6 NO max 6.2 Maestrale 55 % 1024 hPa 13 cielo sereno +10.5° perc. +8.9° Assenti 5.3 SO max 5.7 Libeccio 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.5 O max 5 Ponente 71 % 1021 hPa 19 cielo sereno +5.8° perc. +4.8° Assenti 5.6 N max 5.8 Tramontana 76 % 1023 hPa 22 cielo sereno +4.7° perc. +3.3° Assenti 6.2 N max 7 Tramontana 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:51

