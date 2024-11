Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Varese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che scenderanno fino a +7,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 92% intorno alle 04:00. La mattina porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso e temperature che saliranno fino a +9,8°C alle 08:00. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà significativa.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C alle 15:00. La situazione non cambierà molto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 67%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

La sera vedrà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C alle 20:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 59%, con un’ulteriore diminuzione della temperatura percepita, che scenderà fino a +8°C entro le 21:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori che toccheranno il 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di nuvolosità non sembrano destinati a migliorare nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.6 N max 5.8 Tramontana 79 % 1031 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +7.3° Assenti 5.4 N max 5.2 Tramontana 77 % 1031 hPa 7 nubi sparse +7.9° perc. +7.2° Assenti 5.5 N max 5.6 Tramontana 75 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +12° Assenti 0.8 SSE max 1.5 Scirocco 56 % 1031 hPa 13 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 4 S max 3 Ostro 53 % 1029 hPa 16 cielo coperto +11.3° perc. +10.3° Assenti 2 OSO max 2.1 Libeccio 67 % 1029 hPa 19 nubi sparse +9.5° perc. +9.2° Assenti 5 N max 4.6 Tramontana 76 % 1030 hPa 22 nubi sparse +8.3° perc. +7.5° Assenti 6 N max 6 Tramontana 79 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:59

