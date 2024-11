Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Varese di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno sotto lo zero durante le ore notturne, per poi risalire nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà gli abitanti di Varese per gran parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative, specialmente nelle ore del mattino.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a -1,6°C con una percezione termica che scenderà fino a -4,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un 86% di nuvole, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 9,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +0,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di -4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,9 km/h, con raffiche fino a 34,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +6,4°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che varieranno tra 8,6 km/h e 12,1 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 41%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno nuovamente sotto lo zero, con valori di circa -1,8°C alle 20:00. La percezione termica sarà di -5,8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno basse e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con un possibile aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli abitanti di Varese dovranno prepararsi a un fine settimana freddo, ma con cieli limpidi e soleggiati, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno -1.9° perc. -4.8° prob. 12 % 7.4 NNO max 11.2 Maestrale 87 % 995 hPa 4 cielo sereno -0.8° perc. -4.5° prob. 8 % 10.6 NNO max 24.9 Maestrale 81 % 999 hPa 7 cielo sereno -1° perc. -5.7° Assenti 15.3 N max 34.8 Tramontana 73 % 1004 hPa 10 cielo sereno +4.5° perc. +1.4° Assenti 13.6 N max 32.9 Tramontana 55 % 1006 hPa 13 cielo sereno +6.4° perc. +4° prob. 2 % 12.1 N max 27.1 Tramontana 41 % 1007 hPa 16 cielo sereno +0.9° perc. -2.1° prob. 2 % 9.5 NNO max 15.8 Maestrale 70 % 1012 hPa 19 cielo sereno -1.6° perc. -5.5° prob. 2 % 11.2 N max 19.9 Tramontana 71 % 1016 hPa 22 cielo sereno -1.9° perc. -5.8° prob. 1 % 10.8 N max 19.6 Tramontana 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.