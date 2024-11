Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,4°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 82%. La situazione non cambierà significativamente durante le prime ore del giorno, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno tra +7,9°C e +11,3°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità continuerà a mantenersi alta, oscillando tra il 66% e l’85%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 13%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di +12,4°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 62%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 5,9 km/h e i 7,1 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +8,0°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e i venti si faranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti drastici. Si prevede un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere coperto anche nei giorni successivi. Tuttavia, non si escludono momenti di schiarita che potrebbero rendere la situazione più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° prob. 5 % 4.8 NNO max 5 Maestrale 81 % 1004 hPa 5 cielo coperto +8.1° perc. +7° prob. 13 % 6.8 NE max 6.5 Grecale 81 % 1006 hPa 8 cielo coperto +9.4° perc. +7.9° Assenti 10 NE max 11.4 Grecale 79 % 1009 hPa 11 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° Assenti 6.1 E max 5.4 Levante 66 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.2° perc. +11.1° Assenti 7.1 SO max 9.9 Libeccio 63 % 1008 hPa 17 nubi sparse +8.5° perc. +7.8° Assenti 6 SSO max 6.3 Libeccio 84 % 1009 hPa 20 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.2 OSO max 7.3 Libeccio 83 % 1008 hPa 23 nubi sparse +9.5° perc. +8° prob. 3 % 10.5 OSO max 20.4 Libeccio 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:38

