Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo, con una massima che raggiungerà i 16,7°C nel primo pomeriggio. La presenza di poche nuvole durante la notte e un cielo sereno nella mattina favoriranno un’ottima visibilità e un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 23%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16,4°C entro le ore centrali della giornata. La brezza continuerà a soffiare con una velocità di circa 9 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 46% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 16,7°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una giornata asciutta, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 9,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.9° perc. +8.2° Assenti 11.6 NE max 11.6 Grecale 83 % 1021 hPa 4 poche nuvole +9° perc. +7.1° Assenti 12.2 NE max 12.4 Grecale 81 % 1021 hPa 7 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 11.3 NE max 14 Grecale 79 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.6° Assenti 9.3 ENE max 11.6 Grecale 50 % 1021 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +15.6° Assenti 8.7 ENE max 11.8 Grecale 45 % 1020 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +10.7° Assenti 10.9 NE max 10.2 Grecale 66 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.5° perc. +7.8° prob. 1 % 11.8 NE max 11.6 Grecale 75 % 1022 hPa 22 cielo sereno +9.2° perc. +7.3° Assenti 11.8 NE max 11.4 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.