Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,9°C. L’umidità sarà attorno al 46%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Est a una velocità di circa 5,9 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 14,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 54%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di circa 7,2 km/h. La sensazione di caldo sarà accentuata dalla temperatura percepita, che si avvicinerà ai 13°C.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 10,6°C entro le ore pomeridiane. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 67%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità che toccherà il 75%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venafro indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.8° perc. +4.7° Assenti 6.1 NNE max 5.5 Grecale 47 % 1033 hPa 4 cielo sereno +5.7° perc. +4.2° Assenti 7.2 NNE max 6.4 Grecale 47 % 1032 hPa 7 cielo sereno +7.2° perc. +6.1° Assenti 6.6 NNE max 5.9 Grecale 48 % 1031 hPa 10 cielo sereno +13.5° perc. +12.2° Assenti 4.1 SSO max 3.3 Libeccio 48 % 1029 hPa 13 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 7.1 SSO max 5.9 Libeccio 56 % 1027 hPa 16 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 2 SO max 2.2 Libeccio 66 % 1027 hPa 19 cielo coperto +11° perc. +9.9° Assenti 0.7 NNE max 1.5 Grecale 66 % 1027 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 1.8 OSO max 2.6 Libeccio 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:36

