Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Venafro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4,1°C al mattino e massime che raggiungeranno i 11,4°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e momenti di cielo coperto non influenzeranno in modo significativo le condizioni generali, rendendo la giornata piuttosto gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 5,5°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9,2°C intorno alle 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’86%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 7,8 km/h e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà parzialmente nuvoloso e, in alcune ore, completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 11,4°C, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 33%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 5,2°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria frizzante, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venafro nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si verifichino alcune variazioni, con un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5° perc. +2.4° Assenti 11.6 NE max 13 Grecale 86 % 1019 hPa 5 nubi sparse +4.2° perc. +1.3° Assenti 12.1 NE max 12.4 Grecale 82 % 1023 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +6.2° Assenti 8.2 NE max 10.9 Grecale 68 % 1026 hPa 11 poche nuvole +11° perc. +9.2° Assenti 6.2 E max 11 Levante 37 % 1028 hPa 14 cielo coperto +11.1° perc. +9.3° Assenti 4.9 E max 7.8 Levante 37 % 1029 hPa 17 nubi sparse +6.4° perc. +5° Assenti 7.4 NE max 6.4 Grecale 48 % 1032 hPa 20 cielo sereno +5.5° perc. +3.8° Assenti 7.6 NE max 6.9 Grecale 52 % 1034 hPa 23 cielo sereno +5.2° perc. +3.8° Assenti 6.6 NNE max 5.7 Grecale 52 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.