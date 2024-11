Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni e poche nuvole. Durante la notte, la temperatura si attesterà attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La mattina si presenterà con cieli sereni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima raggiungerà i 18°C nel pomeriggio, con un calo previsto verso la sera.

Durante la notte, Venezia godrà di cieli sereni e temperature che varieranno da un minimo di 14°C a un massimo di 14,9°C. La brezza leggera, con velocità intorno ai 5-6 km/h, garantirà un clima piacevole. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, ma non ci saranno precipitazioni.

La mattina inizierà con cieli sereni e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14-15°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si attesterà attorno all’81%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 63%. La temperatura salirà fino a 18°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 2-3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli abitanti e i turisti potranno godere di una giornata all’aperto senza preoccupazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 16°C. I cieli rimarranno parzialmente nuvolosi, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 25-38%. La brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di 9-13 km/h, ma senza creare disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un clima generalmente stabile, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi si assisterà a un possibile abbassamento delle stesse, con un ritorno di cieli più nuvolosi. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questo weekend un’ottima occasione per esplorare la città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 5.4 NNO max 7.2 Maestrale 88 % 1022 hPa 5 cielo sereno +13.6° perc. +13.4° Assenti 5.1 N max 5.9 Tramontana 89 % 1022 hPa 8 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 6.3 NNE max 7.3 Grecale 84 % 1023 hPa 11 poche nuvole +17.3° perc. +17° Assenti 5.6 NNE max 6.7 Grecale 74 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 0.7 NNO max 3.3 Maestrale 70 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.6 NNO max 3.9 Maestrale 78 % 1023 hPa 20 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 7.8 NNE max 8 Grecale 78 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 13.6 NE max 21.3 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:52

