Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

Le condizioni meteo di Venezia per Venerdì 15 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori freschi, con massime che raggiungeranno i 11°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà più evidente nelle ore centrali della giornata, ma non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, contribuendo a mantenere l’aria fresca e asciutta.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che scenderà fino a 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo una visibilità ottimale. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,7 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà elevata, attorno al 77%, ma non ci saranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 10°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, attorno ai 6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 57% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature toccheranno il picco di 11°C alle 14:00, per poi scendere leggermente. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2-3 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cieli limpidi e temperature che scenderanno fino a 8°C. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 60%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Domani si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero registrare nuvole più consistenti, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima fresco e asciutto troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Venezia

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +7.1° perc. +5.8° Assenti 7.1 N max 7.5 Tramontana 79 % 1023 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +5° Assenti 7.3 NNE max 7.7 Grecale 80 % 1023 hPa 8 poche nuvole +7.4° perc. +6.1° Assenti 7.5 N max 8.1 Tramontana 71 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10° perc. +9.4° Assenti 6.1 NNE max 5.9 Grecale 57 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11° perc. +9.5° Assenti 2 N max 2.5 Tramontana 51 % 1023 hPa 17 nubi sparse +9.5° perc. +9.3° Assenti 4.9 N max 5 Tramontana 58 % 1024 hPa 20 cielo sereno +9° perc. +8° Assenti 7.3 NNE max 7.5 Grecale 61 % 1025 hPa 23 cielo sereno +8.1° perc. +6.5° Assenti 9.2 N max 9.1 Tramontana 64 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:38

