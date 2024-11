Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nel corso della giornata. La temperatura si attesterà attorno ai 15°C nel pomeriggio, mentre durante la notte si registreranno valori intorno ai 11°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Est, con intensità che non supererà i 7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 57% e il 74%.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Venezia avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 25%, e l’umidità si attesterà attorno al 68%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendo comunque valori sopra i 10°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 14,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 58% intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo favorevoli favoriranno attività all’aperto e passeggiate lungo i canali.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 15°C, con un cielo che rimarrà prevalentemente sereno, sebbene possano comparire alcune poche nuvole. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supererà i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, rendendo l’aria leggermente fresca ma comunque piacevole.

La sera porterà un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C. I venti riprenderanno a soffiare leggermente, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Sabato e Domenica si prevede un cielo sereno e temperature simili a quelle di Venerdì, rendendo questo fine settimana ideale per esplorare la città. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.4° Assenti 6.6 NNE max 6.6 Grecale 71 % 1028 hPa 5 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 73 % 1028 hPa 8 poche nuvole +11.9° perc. +11° Assenti 7.3 NNE max 8 Grecale 70 % 1030 hPa 11 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 6 NNE max 5.8 Grecale 60 % 1029 hPa 14 poche nuvole +15.1° perc. +14.1° Assenti 1.8 E max 2.7 Levante 57 % 1028 hPa 17 poche nuvole +13.4° perc. +12.5° Assenti 2 NO max 2.3 Maestrale 64 % 1029 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 7.5 NNO max 7.5 Maestrale 68 % 1029 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 6.8 N max 6.8 Tramontana 70 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.