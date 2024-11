Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venezia per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno tra i 4,9°C e i 9°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di vento. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in diverse fasce orarie, e l’umidità si manterrà su valori piuttosto alti, intorno al 94% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge.

Nella mattina, il tempo si farà più instabile, con l’arrivo di piogge leggere attorno alle 07:00. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 5,5°C e 8,8°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest, con intensità che varierà tra 6,7 km/h e 9,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 9°C. Le condizioni di pioggia si intensificheranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 10%. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si presenteranno in modo continuativo. Le temperature scenderanno fino a 4,9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%. Il vento sarà vivace, con raffiche che potranno superare i 24 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose. Venerdì e Sabato si prevedono temperature simili, con possibili schiarite ma anche il rischio di ulteriori piogge. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prepararsi a condizioni climatiche variabili e portare con sé un ombrello.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.9° perc. +4.6° prob. 6 % 12 OSO max 14.9 Libeccio 73 % 1007 hPa 5 nubi sparse +5.8° perc. +3.7° prob. 3 % 10.1 ONO max 12.1 Maestrale 80 % 1008 hPa 8 nubi sparse +6.2° perc. +4.9° prob. 4 % 6.7 NO max 7.5 Maestrale 78 % 1009 hPa 11 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.6 SO max 7 Libeccio 62 % 1008 hPa 14 nubi sparse +9° perc. +8.3° prob. 5 % 6.3 SSE max 10.6 Scirocco 61 % 1005 hPa 17 cielo coperto +8.5° perc. +7.6° prob. 5 % 6.5 NE max 10.8 Grecale 66 % 1002 hPa 20 pioggia leggera +6.8° perc. +5.2° 0.57 mm 8.4 NNE max 13.9 Grecale 82 % 997 hPa 23 pioggia moderata +4.9° perc. +0.5° 2.34 mm 23.7 N max 24.5 Tramontana 94 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.