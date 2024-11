Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Ventimiglia si presenteranno con una predominanza di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,4°C, mentre la minima si manterrà sui 18°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 7 km/h.

Nella notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 78%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 63%, garantendo un clima piuttosto mite.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da 18°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99% alle 07:00, per poi diminuire nel corso della mattinata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,8 km/h e 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 19,4°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente fino all’8%, favorendo un clima piacevole. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 6,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

La sera porterà cieli sereni e temperature in lieve calo, attorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 66%, garantendo una serata fresca ma confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale l’opportunità di godere delle bellezze naturali della zona. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno condizioni favorevoli per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 5.7 N max 4.5 Tramontana 61 % 1024 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +17.5° Assenti 5.6 NNO max 4.3 Maestrale 58 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° Assenti 4.3 NNO max 2.8 Maestrale 54 % 1025 hPa 10 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° Assenti 3.9 SSE max 2.6 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 6.4 SO max 5.9 Libeccio 58 % 1024 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.9 OSO max 5.9 Libeccio 65 % 1024 hPa 19 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° Assenti 4 NO max 3.8 Maestrale 66 % 1025 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 5.4 NNE max 4.8 Grecale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:13

