Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Ventimiglia di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un incremento della copertura nuvolosa in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,6°C e +14,2°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, garantendo un’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, mentre la velocità del vento sarà di circa 7 km/h da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, creando un ambiente fresco ma non eccessivamente freddo.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +14,1°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 63%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1025 hPa, favorendo condizioni di stabilità.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, raggiungendo temperature massime di +14,2°C. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole, attorno al 70%. Questo periodo della giornata sarà ideale per attività all’aperto, grazie alla mancanza di precipitazioni e alla presenza di un clima mite.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella fascia della brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un possibile ritorno di nuvole e qualche pioggia leggera. Martedì e Mercoledì potrebbero portare un abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata piacevole Lunedì, ma è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 7.6 NNE max 6.3 Grecale 69 % 1029 hPa 4 nubi sparse +12.8° perc. +11.8° Assenti 7 N max 5.2 Tramontana 66 % 1028 hPa 7 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 8.1 N max 5.9 Tramontana 66 % 1027 hPa 10 poche nuvole +13.9° perc. +13° Assenti 2.8 ESE max 3.3 Scirocco 62 % 1026 hPa 13 cielo sereno +14.2° perc. +13.4° Assenti 4.8 ESE max 5.7 Scirocco 66 % 1024 hPa 16 cielo sereno +13.8° perc. +13.1° Assenti 3.2 NE max 3.9 Grecale 71 % 1024 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.2° Assenti 7.1 NE max 6.7 Grecale 71 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 3.5 NO max 4.2 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:55

