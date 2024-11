Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, ma nel corso delle ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 11°C e i 12°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda. L’umidità si aggirerà intorno al 55%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 12,6°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà presente, e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità si manterrà su valori simili a quelli della mattina, intorno al 52%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 11°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia suggeriscono un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili e un aumento dell’umidità. Si prevede che il clima rimarrà fresco, con possibilità di schiarite temporanee, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima mite troveranno comunque piacevole il soggiorno in questa località ligure.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.8° perc. +9.1° Assenti 13.2 NO max 12.7 Maestrale 43 % 1020 hPa 4 nubi sparse +11° perc. +9.5° Assenti 9.7 NO max 10.8 Maestrale 52 % 1022 hPa 7 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 10 ONO max 11.8 Maestrale 55 % 1025 hPa 10 nubi sparse +12.2° perc. +10.8° Assenti 5.3 OSO max 7.5 Libeccio 49 % 1027 hPa 13 poche nuvole +12.6° perc. +11.3° Assenti 7.3 S max 8.1 Ostro 52 % 1027 hPa 16 poche nuvole +12° perc. +10.7° Assenti 4.4 SE max 5.3 Scirocco 56 % 1028 hPa 19 cielo coperto +11.6° perc. +10.3° Assenti 4.4 NNE max 4.1 Grecale 57 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +9.9° Assenti 9.1 NNO max 7 Maestrale 58 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:56

