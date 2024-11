Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Ventimiglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14,8°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, contribuendo a un comfort climatico piuttosto gradevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 44% e il 63% nel corso della giornata.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori che non supereranno il 9%. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 6 e i 9 km/h.

Nella mattina, il sole dominerà il panorama, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i 14°C intorno alle 10:00. L’umidità inizierà a crescere leggermente, ma rimarrà comunque in un intervallo accettabile. Le brezze leggere contribuiranno a mantenere un clima piacevole.

Il pomeriggio si preannuncia come il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 14,8°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e la ventilazione sarà debole, favorendo un’atmosfera tranquilla e soleggiata. L’umidità continuerà a salire, ma senza creare disagio.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 13°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, rendendo la serata particolarmente piacevole. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Ventimiglia si presenteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente stabile. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo periodo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +11.5° Assenti 8.9 NNO max 7.6 Maestrale 47 % 1022 hPa 4 cielo sereno +12.8° perc. +11.3° Assenti 6.8 NO max 5.7 Maestrale 44 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12.9° perc. +11.4° Assenti 5.7 NNO max 4.1 Maestrale 44 % 1022 hPa 10 cielo sereno +14.5° perc. +13.3° Assenti 5.6 SO max 6.7 Libeccio 49 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 6.2 SSO max 4.3 Libeccio 56 % 1022 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 3 NE max 4.5 Grecale 61 % 1022 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.2° Assenti 9.6 NE max 9.1 Grecale 63 % 1023 hPa 22 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 7.2 NNE max 6.1 Grecale 63 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 17:01

