Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo per Domenica 17 Novembre a Ventimiglia si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,3°C e i 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa nelle prime ore, ma tenderà a ridursi, favorendo schiarite nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,8°C, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1018 hPa. La mattina inizierà con cielo coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% alle 07:00. Le temperature si aggireranno attorno ai 13,4°C, con un leggero aumento fino a 14,5°C entro le 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento soffierà da Nord con intensità leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 3%. Le temperature raggiungeranno il picco di 15,1°C alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 17:00. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Nord Est.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 63% entro le 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 14,8°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 61%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ventimiglia indicano un miglioramento generale, con temperature miti e un’alternanza di sole e nuvole. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mentre mercoledì si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle bellezze della riviera ligure.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.6° perc. +12.7° Assenti 5.4 N max 3.4 Tramontana 61 % 1018 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +12.5° prob. 5 % 8.7 NNE max 7.3 Grecale 66 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° prob. 5 % 8 N max 6.3 Tramontana 63 % 1016 hPa 10 cielo coperto +14.9° perc. +14° prob. 1 % 1.7 SSE max 2.2 Scirocco 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +15.1° perc. +14.4° Assenti 4.5 SSO max 3 Libeccio 66 % 1013 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.8° Assenti 3.5 NNE max 4 Grecale 70 % 1012 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.1° Assenti 7.8 NNE max 7.3 Grecale 68 % 1012 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 6 NNO max 4.6 Maestrale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:59

