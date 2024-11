Previsioni Meteo Ventimiglia: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Ventimiglia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,2°C e i 18,2°C, mentre i venti si presenteranno deboli e variabili. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo di Ventimiglia si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-nord ovest, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e i venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di piacevole tepore. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per il 49%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17,6°C e i 18,1°C. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da sud, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,5°C, mentre i venti rimarranno deboli. L’umidità si alzerà ulteriormente, arrivando a toccare il 77%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Domani, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Sarà quindi un periodo ideale per godere delle bellezze della Riviera Ligure.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.5 N max 2.6 Tramontana 75 % 1025 hPa 4 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 3.3 NE max 3.6 Grecale 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 3.3 NNE max 2.6 Grecale 73 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.6 S max 3.3 Ostro 72 % 1025 hPa 13 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 5.4 S max 4 Ostro 74 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 1 SE max 1.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 0.9 NNO max 1.7 Maestrale 75 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 2.3 NNE max 1.7 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:11

