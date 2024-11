Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 5,8°C. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche già dalle prime ore del giorno.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 6,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 53%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima gradevole per attività all’aperto. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 5,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% verso le ore più calde della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che potrebbero continuare a salire nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.8 NNO max 4.4 Maestrale 77 % 1023 hPa 5 nubi sparse +4.9° perc. +3.8° Assenti 5.3 NNO max 5 Maestrale 80 % 1024 hPa 8 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.5 NNO max 6.2 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +11.6° perc. +10.2° Assenti 2.8 SSO max 3.7 Libeccio 54 % 1022 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 5.4 S max 3.7 Ostro 58 % 1021 hPa 17 cielo sereno +6.9° perc. +6.1° Assenti 5.3 NO max 4.8 Maestrale 86 % 1022 hPa 20 cielo sereno +5.7° perc. +3.9° Assenti 8.1 NNO max 7.6 Maestrale 75 % 1024 hPa 23 cielo sereno +5.2° perc. +3.5° Assenti 7.6 NNO max 6.6 Maestrale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:52

