Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di maltempo nel pomeriggio. Le temperature subiranno un notevole calo, con valori che si attesteranno intorno ai 1,2°C durante le ore più fredde della giornata. La presenza di neve sarà un elemento distintivo, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con accumuli significativi previsti.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 2,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà intorno al 64%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, con velocità di circa 9,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 22%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 6,7°C intorno alle 11:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 3% al 41%. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità scenderà fino al 37%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che si trasformeranno in neve nel corso delle ore successive. Le temperature scenderanno rapidamente, raggiungendo un massimo di 5,6°C alle 13:00 e poi diminuendo fino a 1,2°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che salirà fino al 97%. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli di neve che potrebbero superare i 2,43 mm nelle ore serali.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 1,2°C. I venti continueranno a essere leggeri, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità elevata. La probabilità di neve rimarrà alta, con accumuli che potrebbero continuare durante la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania nei prossimi giorni evidenziano un trend di maltempo, con temperature in calo e nevicate attese. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero rimanere instabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature che si manterranno basse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e prepararsi a eventuali disagi causati dalla neve.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +2° perc. -0.4° prob. 7 % 8.1 NNO max 10.8 Maestrale 65 % 1009 hPa 5 cielo sereno +1.4° perc. -1.3° prob. 3 % 8.7 NNO max 12.4 Maestrale 60 % 1010 hPa 8 cielo sereno +3.1° perc. +1.4° Assenti 6.4 NNO max 9.5 Maestrale 49 % 1011 hPa 11 nubi sparse +6.7° perc. +5.8° prob. 5 % 5.7 SSE max 6 Scirocco 37 % 1008 hPa 14 neve +4.7° perc. +4.7° 0.39 mm 4.1 SSO max 8 Libeccio 55 % 1005 hPa 17 neve +1.4° perc. +1.4° 2.13 mm 3.7 N max 8.1 Tramontana 95 % 1003 hPa 20 neve +1.2° perc. +1.2° 2.37 mm 4 N max 7.2 Tramontana 97 % 999 hPa 23 cielo coperto -0.5° perc. -2.8° prob. 80 % 6.6 NNO max 7 Maestrale 97 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.