Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 9°C e i 15°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord-Nord Ovest con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà dell’81%, con un’umidità al 75%. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 6,7 km/h. Queste condizioni si manterranno stabili fino all’alba, quando si registrerà una lieve diminuzione della temperatura.

Nel corso della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 59%, mentre l’umidità scenderà al 51%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una mattinata asciutta e gradevole.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%, e l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 70%. Anche in questa fase della giornata, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, soprattutto per il fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.6° perc. +7.5° Assenti 7.1 NNO max 6.3 Maestrale 72 % 1030 hPa 5 nubi sparse +8.1° perc. +7° Assenti 6.9 NNO max 6.3 Maestrale 68 % 1029 hPa 8 nubi sparse +10.9° perc. +9.7° Assenti 4 N max 5.4 Tramontana 62 % 1030 hPa 11 nubi sparse +15.2° perc. +14.1° Assenti 3.8 SSE max 2.6 Scirocco 51 % 1029 hPa 14 nubi sparse +14.9° perc. +13.9° Assenti 4.9 SSE max 3.5 Scirocco 56 % 1028 hPa 17 nubi sparse +10.2° perc. +9.3° Assenti 4.8 NNO max 4.1 Maestrale 80 % 1030 hPa 20 cielo coperto +9.4° perc. +8.8° Assenti 6.3 NNO max 5.8 Maestrale 79 % 1031 hPa 23 cielo coperto +9.1° perc. +8.3° Assenti 6.7 NNO max 6 Maestrale 74 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:58

