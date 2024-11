Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della sera, portando a un cielo più coperto. La temperatura percepita sarà generalmente confortevole, con un leggero calo previsto nelle ore serali.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno tra +9,5°C e +8,4°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest accompagnerà queste ore, mantenendo l’umidità attorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa, garantendo condizioni di stabilità.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno un massimo di +14,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,3 km/h e 6,1 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 55%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 12,5°C e 14,6°C. La brezza leggera sarà presente, con un incremento della copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 6%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 75%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +8,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90% entro la mezzanotte. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 4,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre con condizioni favorevoli, caratterizzate da un clima mite e sereno durante il giorno, seguito da un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.2° perc. +8.5° Assenti 6.4 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1025 hPa 4 cielo sereno +8.6° perc. +7.8° Assenti 6.4 NNO max 5.8 Maestrale 69 % 1025 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +7.8° Assenti 6.2 NNO max 5.6 Maestrale 68 % 1026 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +13° Assenti 4.3 SSE max 2.8 Scirocco 55 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 6.3 S max 4.5 Ostro 59 % 1022 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 1 SSO max 1.7 Libeccio 85 % 1023 hPa 19 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 4.3 NNO max 4 Maestrale 88 % 1024 hPa 22 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 0.8 NNO max 1.5 Maestrale 85 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:55

