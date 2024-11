Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Verbania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 5°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo limpido.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando un incremento delle temperature che raggiungeranno i 13°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 4-6 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 10°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 80%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verbania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che, sebbene in calo, rimarranno comunque sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.4° perc. +4.4° Assenti 5.5 NNO max 5.2 Maestrale 76 % 1026 hPa 5 cielo sereno +5° perc. +3.9° Assenti 5.6 NNO max 5.1 Maestrale 74 % 1026 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4 NNO max 4.9 Maestrale 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 3.5 S max 1.7 Ostro 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno +12.5° perc. +11.4° Assenti 4.8 S max 4.1 Ostro 59 % 1020 hPa 17 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.3 NNO max 4 Maestrale 83 % 1021 hPa 20 cielo sereno +7° perc. +6.3° Assenti 5.2 NNO max 4.9 Maestrale 80 % 1020 hPa 23 cielo sereno +6.4° perc. +5.5° Assenti 5.4 NNO max 4.9 Maestrale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.