Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Verbania di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 14,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e nord-occidentali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 10,2°C. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h, con un’umidità elevata che si attesterà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a interessare Verbania, con temperature che varieranno tra 9,5°C e 10,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 14,1°C intorno alle 13:00. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 69%.

La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento delle condizioni nuvolose, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,5°C. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità rimarrà alta, intorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Verbania di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da nuvole e piogge leggere, con temperature moderate e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° prob. 9 % 5 NNO max 4.7 Maestrale 78 % 1029 hPa 5 cielo coperto +10° perc. +9.7° prob. 15 % 5.2 NNO max 5 Maestrale 74 % 1028 hPa 8 pioggia leggera +10.3° perc. +9.5° 0.52 mm 5.4 NNO max 7.8 Maestrale 81 % 1029 hPa 11 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° prob. 28 % 3.6 N max 4.2 Tramontana 75 % 1027 hPa 14 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 2.1 S max 1.8 Ostro 72 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.2 NNO max 4 Maestrale 82 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 4.9 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1025 hPa 23 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 6.2 NNO max 5.6 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:57

