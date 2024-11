Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Vercelli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’arrivo di un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a prevalere, con temperature che raggiungeranno il picco massimo. Infine, la sera si preannuncia tranquilla e fresca, con un cielo ancora sereno.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Vercelli avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +6,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno all’82%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, intorno a +5,4°C. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà lentamente, mantenendosi comunque sopra i 6°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a +8,4°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà fino al 48%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca ma piacevole. A mezzogiorno, il termometro raggiungerà i +11,1°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il massimo di +11,4°C intorno alle 13:00 e 14:00. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno, con un’intensità del vento che non supererà i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 57%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +6°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la notte. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.3° perc. +4.6° Assenti 8.4 NNE max 11.7 Grecale 82 % 1022 hPa 5 nubi sparse +6° perc. +4.6° Assenti 7.1 NNO max 7.5 Maestrale 83 % 1023 hPa 8 nubi sparse +7° perc. +5.8° Assenti 6.5 NO max 8.9 Maestrale 78 % 1024 hPa 11 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° Assenti 5.7 O max 6.9 Ponente 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.4° perc. +10.1° Assenti 5.5 SSO max 6.4 Libeccio 57 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.5 SSO max 6.2 Libeccio 73 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.4 OSO max 3.6 Libeccio 77 % 1023 hPa 23 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.2 ONO max 3.5 Maestrale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:54

