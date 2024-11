Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Vercelli indicano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti, con l’arrivo di condizioni invernali. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 3,8°C e una leggera brezza da nord-ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma le temperature saliranno fino a raggiungere i 6,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera e una diminuzione delle temperature.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, raggiungendo i 2,5°C alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, e le temperature continueranno a oscillare tra i 2,1°C e i 6,9°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da nord.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le nuvole si intensificheranno e il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 5,3°C alle 15:00, con un aumento della probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 39%. A partire dalle 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, che si trasformerà in neve nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature percepite scenderanno fino a -2,4°C.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle nevicate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 1,3°C e un’umidità che raggiungerà il 99%. Le nevicate continueranno fino a tarda notte, con accumuli significativi e venti che si faranno più intensi, raggiungendo i 21,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vercelli nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo e condizioni invernali. Dopo il passaggio di questa perturbazione, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le temperature rimarranno sotto la media stagionale. Gli amanti della neve potranno approfittare di queste condizioni, mentre è consigliabile prestare attenzione alle strade, che potrebbero diventare scivolose a causa della neve.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +3.1° perc. +0.7° Assenti 8.6 N max 10.4 Tramontana 57 % 1008 hPa 5 poche nuvole +2.4° perc. +0.2° Assenti 7.6 N max 8 Tramontana 66 % 1009 hPa 8 poche nuvole +3.3° perc. +1.9° Assenti 5.8 NO max 7.5 Maestrale 57 % 1010 hPa 11 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 48 % 1008 hPa 14 cielo coperto +6.5° perc. +5.2° prob. 34 % 6.9 N max 7.8 Tramontana 56 % 1004 hPa 17 neve +1.7° perc. -2.4° 1.15 mm 15.4 N max 22.9 Tramontana 92 % 1002 hPa 20 neve +1.3° perc. -1.4° 1.53 mm 8.5 N max 12 Tramontana 100 % 998 hPa 23 cielo coperto +1.6° perc. -1° prob. 90 % 8.2 N max 14 Tramontana 100 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.