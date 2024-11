Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 11,6°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 9,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, favorendo una sensazione di benessere. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano una probabilità di precipitazioni assente, il che suggerisce una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno tra i 8,8°C e i 11,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. Questo periodo della giornata si preannuncia perfetto per passeggiate o eventi all’aperto, grazie alla stabilità delle condizioni atmosferiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 7,2°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La velocità del vento sarà contenuta, e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Le condizioni meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la serata, rendendo possibile godere di un clima tranquillo e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Verona si presenteranno favorevoli, con un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature moderate e il cielo sereno favoriranno attività all’aperto, rendendo la giornata particolarmente gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, garantendo un clima stabile e piacevole per gli abitanti della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.4° perc. +7.7° prob. 13 % 5.7 NE max 12 Grecale 69 % 1022 hPa 5 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 9 % 4.6 NNE max 5.7 Grecale 71 % 1022 hPa 8 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.4 NNO max 6.3 Maestrale 69 % 1024 hPa 11 nubi sparse +11.1° perc. +9.9° Assenti 8.4 O max 9.6 Ponente 63 % 1022 hPa 14 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 10.8 OSO max 11.5 Libeccio 67 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.3° perc. +7.7° Assenti 5.6 O max 7.7 Ponente 79 % 1022 hPa 20 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 4 NO max 4.3 Maestrale 79 % 1023 hPa 23 cielo sereno +7.2° perc. +6.6° Assenti 4.9 NO max 5.5 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:44

